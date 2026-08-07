Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Festnahme Rauschgift gefunden

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (05.08.2026) bei einer Wohnungsdurchsuchung an der Stuttgarter Straße rund 120 Gramm mutmaßliches Heroin beschlagnahmt. Die Beamten durchsuchten die Wohnung eines 41 Jahre alten iranischen Tatverdächtigen aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wegen eines Diebstahlsdeliktes. Sie fanden dabei nicht nur das Rauschgift, sondern auch zwei Schreckschusswaffen und einen Dolch. Der 41-Jährige wurde aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

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