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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Mittwoch (05.08.2026) in einem Juwelier an der Stuttgarter Straße Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Diebe betraten gegen 12.50 Uhr das Ladengeschäft, ließen sich Schmuck zeigen und verwickelten den Ladeinhaber in ein Gespräch. Zeitgleich entwendeten die beiden Männer unbemerkt den Schmuck. Unter einem Vorwand verließen die beiden Trickdiebe schlussendlich das Geschäft und flüchteten. Einer der Täter war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er war dick und hatte einen ungepflegten Vollbart. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Käppi mit buntem Muster. Der andere Täter war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und 45 bis 50 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug sehr viel Schmuck, insbesondere viele Armbänder. Beide Täter sprachen ausschließlich gutes Englisch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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