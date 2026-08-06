Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei mutmaßlichem Rauschgiftkauf ausgeraubt - 35-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (06.08.2026) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Parkhaus an der Lazarettstraße einem 18 Jahre alten Mann 150 Euro geraubt zu haben. Der 18-Jährige traf sich mit dem Tatverdächtigen gegen 02.45 Uhr in dem Parkhaus, mutmaßlich um Rauschgift zu kaufen. Der 35-Jährige soll dabei den 18-Jährigen aufgefordert haben, den Inhalt seiner Geldbörse vorzuzeigen. Dann soll der Tatverdächtige die Geldbörse an sich gerissen und 150 Euro entnommen haben. Als der 18-Jährige das Geld zurückforderte, soll ihn der 35-Jährige bedroht haben, anschließend flüchtete er. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen dann im Bereich des Josef-Hirn-Platzes an und nahmen ihn fest. Er wird im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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