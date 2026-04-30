Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es zwischen 12:25 Uhr und 12:35 Uhr auf einem Parkplatz an der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen einen ordnungsgemäß abgestellten blauen BMW 3er. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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