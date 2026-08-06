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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Freier auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (05.08.2026) am Leonhardsplatz versucht, einen 31 Jahre alten Mann auszurauben. Der 31-Jährige vereinbarte gegen 21.00 Uhr mit einer bislang unbekannten Prostituierten sexuelle Dienstleistungen und begab sich mit ihr zu einem nahegelegenen Parkhaus. Auf dem Weg dorthin tauchte plötzlich der Unbekannte auf, schlug auf den 31-Jährigen ein und versuchte, ihm die Geldbörse zu stehlen. Nachdem dies nicht gelang, flüchtete sowohl der Täter, als auch die Prostituierte. Der leichtverletzte 31-Jährige begab sich zunächst zu einem Imbiss, um zu essen und alarmierte dann etwa eine Stunde später die Polizei. Der Täter ist etwa 33 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß. Er hatte einen kurzen Vollbart und trug ein weißes T-Shirt und eine braune Hose. Die Frau war etwa 170 Zentimeter groß, hatte blonde Haare und blaue Augen. Sie trug einen kurzen weißen Rock und ein blaues T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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