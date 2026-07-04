Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Gullydecker herausgehoben

Baumholder (ots)

Am 04.07.2026 wurden im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 03:20 Uhr in der Ringstraße und der Aulenbacher Straße in Baumholder mehrere Gullydeckel durch bisher unbekannte Täter herausgehoben. Insgesamt wurden 21 sog. Einlaufgitter am Straßenrand angegangen. Zusätzlich zu den hierdurch entstandenen offenen Schächten wurden die Gitter auf die Fahrbahn bzw. den Gehweg abgelegt, wodurch weitere Hindernisse bereitet wurden. Sollten Verkehrsteilnehmer durch die herausgehobenen Gitter gefährdet worden sein, so werden diese gebeten sich bei der Polizei in Baumholder zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizeiinspektion Baumholder Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des bzw. der Täter geben können.

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