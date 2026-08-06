Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Mittwoch (05.08.2026) in einer Wohnung im Bereich der Neckarsulmer Straße Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Diebe klingelten gegen 10.00 Uhr an der Wohnung eines Seniorenehepaars und gaukelten vor, Schrotthändler zu sein. Nachdem das Ehepaar die Männer in die Wohnung gelassen hatte, verwickelte einer der Männer die Senioren in ein Gespräch. Währenddessen stahl der andere den Goldschmuck aus einer Schatulle. Anschließend verließen die Männer die Wohnung. Der eine Täter war zirka 185 Zentimeter groß und etwa 40 Jahre alt. Er hatte eine dicke Statur, eine dunkle Hautfarbe und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem T-Shirt und einer schwarzen Jeans, außerdem trug er einen dunkelblauen Schal. Er sprach Deutsch mit schwäbischem Dialekt. Der andere Täter war zirka 185 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt. Er war schlank und hatte ebenfalls einen Dreitagebart. Seine dunklen Haare hatten einen Boxerschnitt. Er trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans. Auf dem Kopf trug er eine Kappe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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