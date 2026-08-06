POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd / - Nord (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (03.08.2026) und Dienstag (04.08.2026) in ein Haus an der Böblinger Straße sowie Im Falkenrain eingebrochen. An der Böblinger Straße brachen die unbekannten Täter zwischen Montagabend gegen 19.00 Uhr und Dienstagfrüh gegen 9.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Obergeschoss des Hauses ein und durchwühlten die Zimmer. Zur Beute ist bislang nichts ...

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