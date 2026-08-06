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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (06.08.2026) in ein Wohnhaus an der Kremmlerstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 04.00 Uhr und 04.20 Uhr die Terrassentüre ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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