POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart- Möhringen (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (06.08.2026) in ein Wohnhaus an der Kremmlerstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 04.00 Uhr und 04.20 Uhr die Terrassentüre ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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