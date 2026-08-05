Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf Geld und Gold im Wert von mehreren hundert Tausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen / - West (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Dienstag (04.08.2026) bei zwei Seniorinnen in Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-West Bargeld, Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren hunderttausend Euro erbeutet. In Sillenbuch riefen die Täter die Seniorin gegen 12.20 Uhr an und gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, um nicht in Haft zu gehen. Daraufhin übergab die Seniorin gegen 15.30 Uhr das Geld und Gold an einen unbekannten Abholer im Bereich des Weilstetter Wegs und der Balinger Straße. Der Abholer war männlich, etwa 30 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkelblonde Haare und trug ein bordeauxrotes T-Shirt und eine blaue Hose. In Stuttgart-West kontaktierten die Betrüger eine weitere Seniorin gegen 16.30 Uhr und täuschten sie mit derselben Masche. Sie übergab einem unbekannten Mann gegen 17.20 Uhr im Bereich der Rotenwald - und Klugestraße Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Täter war etwa Mitte 20 Jahre alt und hatte eine schmale, sportliche Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug ein hellblaues Hemd und eine dunkle, lange Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

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