Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd / - Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (03.08.2026) und Dienstag (04.08.2026) in ein Haus an der Böblinger Straße sowie Im Falkenrain eingebrochen. An der Böblinger Straße brachen die unbekannten Täter zwischen Montagabend gegen 19.00 Uhr und Dienstagfrüh gegen 9.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Obergeschoss des Hauses ein und durchwühlten die Zimmer. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Im Falkenrain gelangten die Einbrecher zwischen Montagabend gegen 20.30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf bislang unbekannter Weise über den Balkon im Obergeschoss in das Haus. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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