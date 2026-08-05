PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd / - Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (03.08.2026) und Dienstag (04.08.2026) in ein Haus an der Böblinger Straße sowie Im Falkenrain eingebrochen. An der Böblinger Straße brachen die unbekannten Täter zwischen Montagabend gegen 19.00 Uhr und Dienstagfrüh gegen 9.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Obergeschoss des Hauses ein und durchwühlten die Zimmer. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Im Falkenrain gelangten die Einbrecher zwischen Montagabend gegen 20.30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf bislang unbekannter Weise über den Balkon im Obergeschoss in das Haus. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 10:42

    POL-S: Serie von Motorrollerdiebstählen - Polizei gibt Präventionshinweise

    Stuttgart-Vaihingen / Möhringen / Degerloch (ots) - Im Bereich der Stuttgarter Filderbezirke ist es in den vergangenen Monaten zu einer Häufung von Rollerdiebstählen gekommen. Allein am heutigen Dienstagmorgen (04.08.2026) wurden dem Polizeirevier 4 Balinger Straße drei weitere Fälle gemeldet. Zwei Taten ereigneten sich im Stadtteil Degerloch, ein weiterer Fall im ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 10:33

    POL-S: Roller ausgebrannt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Montagabend (03.08.2026) an der Krehlstraße ein Roller in Flammen aufgegangen. Anwohner entdeckten Rauchschwaden gegen 18.30 Uhr und setzten einen Notruf ab. Der Roller der Marke Kymco stand hinter einem Schulgebäude an den dortigen Fahrradabstellanlagen. Der Schaden beträgt zirka 1.500 Euro. Ob drei unbekannte Jugendliche, die sich in der Nähe des Rollers ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 09:58

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Ost / - Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Montag (03.08.2026) in eine Erdgeschosswohnung an der Talstraße eingebrochen, bei einem Wohnhaus im Bereich der Somerrainstraße sind die Täter gescheitert. An der Talstraße gelangten die Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr über ein geöffnetes Fenster am Balkon in die Wohnung. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren