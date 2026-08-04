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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Serie von Motorrollerdiebstählen - Polizei gibt Präventionshinweise

Stuttgart-Vaihingen / Möhringen / Degerloch (ots)

Im Bereich der Stuttgarter Filderbezirke ist es in den vergangenen Monaten zu einer Häufung von Rollerdiebstählen gekommen. Allein am heutigen Dienstagmorgen (04.08.2026) wurden dem Polizeirevier 4 Balinger Straße drei weitere Fälle gemeldet. Zwei Taten ereigneten sich im Stadtteil Degerloch, ein weiterer Fall im benachbarten Schönberg. Seit April 2026 registrierte die Polizei im Bereich des Polizeireviers 4 rund 20 gleichgelagerte Fälle. Eine leichte Häufung ist dabei in den Bereichen Dürrlewang und Möhringen/Fasanenhof festzustellen. Bei den Diebstählen stellen die Ermittler eine wiederkehrende Masche fest. Die Täter überwinden zunächst gewaltsam das Lenkschloss und schieben den Roller anschließend eine kurze Strecke weit weg. An einem ruhigeren Ort reißen sie die Frontverkleidung ab, um das Fahrzeug kurzzuschließen. Anschließende nutzen die Täter die Roller bis der Kraftstoff ausgeht oder das Fahrzeug wegen eines Defekts lieben bleibt. Danach lassen sie das Fahrzeug einfach zurück.

Tipps der Polizei: So schützen Sie Ihren Motorroller Das serienmäßige Lenkschloss bietet gegen diese Vorgehensweise keinen ausreichenden Schutz. - Bringen Sie immer ein massives Ketten- oder Bügelschloss an. - Ketten Sie das Fahrzeug nach Möglichkeit an einen fest verankerten Gegenstand (z. B. Laternenpfahl, Bügel) an. Das reine Blockieren des Hinterrades verhindert das Wegschieben nicht zuverlässig. - Stellen Sie den Roller möglichst an gut beleuchteten und gut einsehbaren Orten ab. Zeugen sowie Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer 071189903400 zu melden. Im Verdachtsfall wählen Sie bitte sofort den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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