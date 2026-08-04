Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Montagabend (03.08.2026) an der Krehlstraße ein Roller in Flammen aufgegangen. Anwohner entdeckten Rauchschwaden gegen 18.30 Uhr und setzten einen Notruf ab. Der Roller der Marke Kymco stand hinter einem Schulgebäude an den dortigen Fahrradabstellanlagen. Der Schaden beträgt zirka 1.500 Euro. Ob drei unbekannte Jugendliche, die sich in der Nähe des Rollers aufgehalten haben, mit dem Brand in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 071189905778 zu melden.

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