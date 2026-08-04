Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost / - Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Montag (03.08.2026) in eine Erdgeschosswohnung an der Talstraße eingebrochen, bei einem Wohnhaus im Bereich der Somerrainstraße sind die Täter gescheitert. An der Talstraße gelangten die Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr über ein geöffnetes Fenster am Balkon in die Wohnung. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Im Bereich der Sommerrainstraße fielen gegen 11.00 Uhr einer Hausbesitzerin Einbruchsspuren an ihrer Haustüre auf. Unbekannte versuchten mit einem spitzen Gegenstand das Türschloss aufzubrechen, scheiterten jedoch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell