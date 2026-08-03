POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026, ereignete sich zwischen 12:05 Uhr und 12:10 Uhr in der Gökerstraße in Wilhelmshaven, in Höhe der Einfahrt zum Marinearsenal (Hausnummer 7), ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Pkw-Fahrer das Grundstück verlassen und übersah dabei einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw, wobei ...

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