Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach sexueller Belästigung - Tatverdächtiger leistet Widerstand - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (04.08.2026) einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Bushaltestelle an der Göppinger Straße eine unbekannte Frau sexuell belästigt und sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt zu haben. Ein 45-Jähriger Zeuge beobachtete, wie der Tatverdächtige gegen 11.20 Uhr einer bislang unbekannten Frau an das Gesäß fasste und anschließend wegging. Der couragierte Zeuge nahm die Verfolgung auf und hielt den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Als die Beamten den Tatverdächtigen nach Ausweispapieren durchsuchten, wehrte er sich. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich 27-Jährige ohne erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhält. Die Beamten brachten ihn nach Abschluss ihrer Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung. Zeugen und insbesondere die unbekannte Frau werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell