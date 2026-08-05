PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach sexueller Belästigung - Tatverdächtiger leistet Widerstand - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (04.08.2026) einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Bushaltestelle an der Göppinger Straße eine unbekannte Frau sexuell belästigt und sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt zu haben. Ein 45-Jähriger Zeuge beobachtete, wie der Tatverdächtige gegen 11.20 Uhr einer bislang unbekannten Frau an das Gesäß fasste und anschließend wegging. Der couragierte Zeuge nahm die Verfolgung auf und hielt den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Als die Beamten den Tatverdächtigen nach Ausweispapieren durchsuchten, wehrte er sich. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich 27-Jährige ohne erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhält. Die Beamten brachten ihn nach Abschluss ihrer Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung. Zeugen und insbesondere die unbekannte Frau werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 11:03

    POL-S: In Wohnhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Süd / - Nord (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (03.08.2026) und Dienstag (04.08.2026) in ein Haus an der Böblinger Straße sowie Im Falkenrain eingebrochen. An der Böblinger Straße brachen die unbekannten Täter zwischen Montagabend gegen 19.00 Uhr und Dienstagfrüh gegen 9.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Obergeschoss des Hauses ein und durchwühlten die Zimmer. Zur Beute ist bislang nichts ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 10:42

    POL-S: Serie von Motorrollerdiebstählen - Polizei gibt Präventionshinweise

    Stuttgart-Vaihingen / Möhringen / Degerloch (ots) - Im Bereich der Stuttgarter Filderbezirke ist es in den vergangenen Monaten zu einer Häufung von Rollerdiebstählen gekommen. Allein am heutigen Dienstagmorgen (04.08.2026) wurden dem Polizeirevier 4 Balinger Straße drei weitere Fälle gemeldet. Zwei Taten ereigneten sich im Stadtteil Degerloch, ein weiterer Fall im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren