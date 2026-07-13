Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Alsdorf und der Polizei Aachen: Bilanz zum Schwerpunkt- und Kontrolleinsatz in Alsdorf - Annapark im Fokus

Alsdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zahlreiche Einsatzkräfte des Ordnungsamtes der Stadt Alsdorf und der Polizei Aachen Kontrollen in der Stadt Alsdorf durchgeführt.

Über 100 Einsatzkräfte waren am Samstagabend an verschiedenen Örtlichkeiten in Alsdorf im Einsatz.

In den vergangenen Monaten kommt es dort - teilweise bis in die späte Nacht - zu Ruhestörungen, Vermüllung und Vandalismus. Zudem gibt es Meldungen, dass insbesondere junge Menschen den Bereich für ordnungswidrige und gefährliche Fahrmanöver nutzen. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

Die gemeinsame Aktion der Polizei und Stadt Alsdorf zielte unter anderem darauf ab, strafbares und ordnungsrechtlich relevantes Verhalten festzustellen und unmittelbar zu ahnden, Präsenz zu zeigen, eine Aufhellung der Szene zu bewirken und dadurch Erkenntnisse über Personengruppen und potenzielle Täter zu erhalten sowie den Kontrolldruck auf delinquente Personengruppen zu erhöhen.

Bei Kontrollen im Umfeld des Annaparks (Carl-von-Ossietzky-Straße, Konrad-Adenauer-Allee, Annaplatz) wurden 138 Personen und 33 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Die allermeisten dieser Kontrollen verliefen ohne besondere Feststellungen.

Bei Verkehrskontrollen, unter anderem auf dem Kurt-Koblitz-Ring, gerieten 87 Personen in 54 Fahrzeugen ins Visier der polizeilichen Einsatzkräfte.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 221 Fahrzeuge, 520 Personen und 6 Gewerbebetriebe. Es wurden drei Blutproben nach Fahren unter Alkohol- oder Drogenkonsum entnommen, ein Platzverweis ausgesprochen und zwei Frauen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vorläufig festgenommen.

11 Personen erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 17 Verkehrsverstöße wurden mit einem Verwarngeld belegt. Zwei Personen waren ohne Führerschein unterwegs, weshalb sie (sowie der oder die Halterin des Fahrzeugs) eine Anzeige erhielten. Darüber hinaus verfassten die Einsatzkräfte der Polizei fünf Einsatzberichte.

Bei Geschwindigkeitskontrollen wurde die Geschwindigkeit von 910 Fahrzeuge auf dem Kurt-Koblitz-Ring und der Prämienstraße gemessen. Dabei wurden sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich eines Verwarngeldes festgestellt.

Zwei belgische Polizeibeamte der Polizeizone Weser-Göhl haben ebenfalls am Einsatz teilgenommen.

Polizeipräsident der Polizei Aachen, Andreas Bollenbach und der Bürgermeister der Stadt Alsdorf, Tim Krämer machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Beide lobten die gute Zusammenarbeit der Behörden und kündigten an, weitere Kontrollen in Alsdorf durchzuführen und die Situation rund um den Annapark im Auge zu behalten.

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