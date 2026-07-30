Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davon gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (29.07.2026) auf der B14 kurz vor dem Schattenring ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 13.30 Uhr auf der B14 vom Heslacher Tunnel kommend in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor dem Schattenring, auf Höhe der Ausfahrt Wildparkstraße überholte der Unbekannte einen grauen Mercedes und scherte kurz vor diesem wieder auf die rechte Spur ein. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer wich hierauf dem unbekannten Fahrer aus und touchierte eine Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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