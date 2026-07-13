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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Kindern an Glied manipuliert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat Samstag (11.07.2026) an der Hauptstraße vor zwei Kindern an seinem Glied manipuliert. Der Mann saß gegen 20.10 Uhr hinter der Bushaltestelle Vaihingen Schillerplatz und beobachtete einen Jungen und ein Mädchen im Alter von 12 Jahren. Hierbei soll er mit seiner Hand seinen Intimbereich berührt haben. Als die beiden Kinder Richtung Vaihinger Markt liefen, folgte der Mann ihnen ein paar Meter und lief anschließend alleine Richtung Kaltental davon. Der Mann war etwa 50 bis 60 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte eine normale bis stämmige Körperstatur und kurze braune Haare. Sein Erscheinungsbild war ungepflegt und er hatte einen humpelnden Gang. Er trug braungrüne Kleidung und Schuhe ohne Fersenkappen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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