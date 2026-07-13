Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 39-Jährige belästigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (12.07.2026) einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 39-Jährige an der Scillawaldstraße sexuell belästigt haben soll. Die 39-Jährige war gegen 09.10 Uhr auf der Neckarseite Hofen in Richtung Schleuse Hofen unterwegs. Währenddessen soll der Tatverdächtige mehrfach mit einem E-Scooter an der Frau vorbeigefahren sein. Auf einer Parkbank auf Höhe der Scillawaldstraße 95 entdeckte die Frau den Tatverdächtigen dann erneut, wie er mit der Hand in seiner Hose manipulierte und sie dabei ansah und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und er auf dem E-Scooter unterwegs war, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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