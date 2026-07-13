PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 39-Jährige belästigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (12.07.2026) einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 39-Jährige an der Scillawaldstraße sexuell belästigt haben soll. Die 39-Jährige war gegen 09.10 Uhr auf der Neckarseite Hofen in Richtung Schleuse Hofen unterwegs. Währenddessen soll der Tatverdächtige mehrfach mit einem E-Scooter an der Frau vorbeigefahren sein. Auf einer Parkbank auf Höhe der Scillawaldstraße 95 entdeckte die Frau den Tatverdächtigen dann erneut, wie er mit der Hand in seiner Hose manipulierte und sie dabei ansah und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und er auf dem E-Scooter unterwegs war, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:03

    POL-S: Goldkettenraub gescheitert - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (11.07.2026) versucht, die Goldkette einer 49-Jährigen in der Stadtbahn zu klauen. Die 49-Jährige stieg am Österreichischen Platz in die Stadtbahn der Linie U 14. Auf Höhe der Haltestelle Rathaus versuchte ein unbekannter Mann gegen 05.10 Uhr, ihr die Goldkette vom Hals zu reißen, während ein mutmaßlicher Komplize die Tür aufhielt. Die Kette ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:02

    POL-S: Taxifahrt nicht bezahlt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Ein unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen (10.07.2026) seine Taxifahrt in der Weimarstraße nicht bezahlt und den 51 Jahre alten Taxifahrer geschubst. Der Unbekannte stieg in der Züttlinger Straße mit einer unbekannten Frau in das Taxi. Die Frau verließ das Taxi am Hauptbahnhof in Stuttgart, während der Täter sich bis in die Weimarstraße fahren ließ. Als er dort gegen 06.00 Uhr die ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:59

    POL-S: Rabiater Ladendieb auf der Flucht - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (11.07.2026) in einem Supermarkt an der Burgunderstraße Waren gestohlen und einen Ladendetektiv angegriffen. Der Täter betrat den Laden gegen 16.15 Uhr und nahm sich ein Energy-Getränk sowie Schokolade aus der Auslage. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, sprach ihn ein 21 Jahre alter Ladendetektiv an und bat ihn, ihm ins Büro zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren