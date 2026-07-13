Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb auf der Flucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (11.07.2026) in einem Supermarkt an der Burgunderstraße Waren gestohlen und einen Ladendetektiv angegriffen. Der Täter betrat den Laden gegen 16.15 Uhr und nahm sich ein Energy-Getränk sowie Schokolade aus der Auslage. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, sprach ihn ein 21 Jahre alter Ladendetektiv an und bat ihn, ihm ins Büro zu folgen. Der Unbekannte stieß den 21-Jährigen zur Seite und schlug ihm ins Gesicht, um mit seiner Beute in Richtung Bahnhof Zuffenhausen zu flüchten. Der Mann war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte schwarze lockige Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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