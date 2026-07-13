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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnwagen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart- Heumaden (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Samstag (11.07.2026) ein Wohnwagen an der Heumadener Straße in Brand geraten. Eine Zeugin meldete gegen 03.45 Uhr einen brennenden Wohnwagen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung einen 23 Jahre alten Mann vorläufig fest, der im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß. Es entstand ein Sachschaden von zirka 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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