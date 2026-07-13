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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Holz in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart- Sillenbuch (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Samstagnachmittag (11.07.2026) mehrere Baumstämme in Brand geraten, die an der Kirchheimer Straße gelagert waren. Die Stämme lagen auf Höhe der Hausnummer 105 vor einem Gebäude, als sie gegen 14.45 Uhr in Brand gerieten. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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