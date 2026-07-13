POL-S: Holz in Brand geraten - Zeugen gesucht
Stuttgart- Sillenbuch (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache sind am Samstagnachmittag (11.07.2026) mehrere Baumstämme in Brand geraten, die an der Kirchheimer Straße gelagert waren. Die Stämme lagen auf Höhe der Hausnummer 105 vor einem Gebäude, als sie gegen 14.45 Uhr in Brand gerieten. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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