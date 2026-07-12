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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (11.07.2026), der sich in der Straße Am Neckartor ereignet hat, wurden insgesamt sechs Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw VW Touareg fuhr gegen 20.10 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er mit seinem Pkw in einer Rechtskurve der Straße Am Neckartor nach links auf die Gegenfahrbahn, weshalb es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Fiat Punto kam, der von einem 72 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Aufgrund der Aufprallwucht lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus und der 72-jährige Fiat-Fahrer verletzte sich so schwer, dass er notärztlich an der Unfallstelle behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 27-jährige Lenker des VW Touareg und seine vier Mitfahrenden im Alter von zehn Monaten, 22 Monaten und zweimal 25 Jahren, wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen ebenfalls zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Da die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste die Straße bis gegen 23.25 Uhr gesperrt werden, es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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