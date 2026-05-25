Feuerwehr Kleve

FW-KLE: "Grenzenloses Wasser" - Deutsch-niederländische Feuerwehrübung im Tiergarten Kleve stärkt Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg

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Kleve (ots)

Wo sonst Besucherinnen und Besucher Tiere aus nächster Nähe erleben, standen nun Feuerwehrschläuche, Pumpentechnik und internationale Zusammenarbeit im Mittelpunkt: Gemeinsam führten die Brandweer Millingen aan de Rijn und der Löschzug Rindern der Feuerwehr der Stadt Kleve im Tiergarten Kleve eine umfangreiche Gemeinschaftsübung durch. Die Übung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig eine funktionierende Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg ist - und wie hervorragend diese bereits in der Praxis funktioniert.

Unter dem Übungstitel "Grenzenloses Wasser - Wasserförderung über lange Wegstrecken im Tiergarten" trainierten die Einsatzkräfte auf dem Gelände des Tiergartens Kleve ein realitätsnahes Einsatzszenario. Ziel der Übung war insbesondere die gemeinschaftliche Brandbekämpfung unter erschwerten Bedingungen sowie die enge Abstimmung deutsch-niederländischer Führungs- und Kommunikationsstrukturen.

Das angenommene Szenario sah einen Brand im rückwärtigen Bereich des Tiergartens vor. Betroffen waren ein mobiler Transformator sowie ein angrenzendes Stallgebäude. Da sich geeignete Wasserentnahmestellen lediglich im vorderen Bereich des Tiergartens befinden, errichteten die Einsatzkräfte eine über 450 Meter lange Wasserförderstrecke, die durch eine Verstärkerpumpe unterstützt wurde. Zusätzlich sorgten unbefestigte Wege, Höhenunterschiede sowie die Koordination zweier Feuerwehreinheiten aus unterschiedlichen Ländern für besondere Herausforderungen.

Gerade das Übungsobjekt Tiergarten Kleve stellte für die Einsatzkräfte auf beiden Seiten der Grenze eine besondere und zugleich spannende Herausforderung dar. Die weitläufige Struktur, eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten sowie die sensible Umgebung mit Tieren und Besucherinfrastruktur machen den Tiergarten immer wieder zu einem außergewöhnlichen Übungsobjekt für die Feuerwehr. Gleichzeitig gewinnt der Umgang mit Tieren bei Feuerwehreinsätzen zunehmend an Bedeutung. Umso wertvoller war es für die Einsatzkräfte, unter realitätsnahen Bedingungen auch Mechanismen im Umgang mit Nutz- und Wildtieren zu üben und gemeinsame Abläufe zu festigen. Für viele Feuerwehrangehörige bedeutete dies eine willkommene und lehrreiche Abwechslung zum klassischen Übungsdienst.

Im Verlauf der Übung erfolgten neben dem Aufbau der Wasserversorgung auch die simulierte Brandbekämpfung und Menschenrettung unter Berücksichtigung elektrischer Gefahren im Bereich des angenommenen Transformatorenbrandes. Parallel dazu wurde gemeinsam mit dem Tiergarten die Evakuierung gefährdeter Nutztiere geübt.

Im Anschluss an die eigentliche Einsatzübung erhielten die Feuerwehrangehörigen zusätzlich eine Unterweisung durch die Mitarbeitenden des Tiergarten Kleve. Hierbei wurden die Einsatzkräfte im Umgang mit Nutztieren geschult und auf besondere Verhaltensweisen sowie mögliche Gefahrenlagen im Einsatzfall hingewiesen. Auch dieser praktische Austausch stellte für viele Beteiligte einen besonderen Mehrwert dar.

Besonders hervorgehoben wurde von allen Beteiligten die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Brandweer Millingen aan de Rijn und dem Löschzug Rindern. Die Übung machte deutlich, wie eng die Feuerwehren beider Länder mittlerweile zusammenarbeiten und welche Bedeutung dieser regelmäßige Austausch für den Einsatzalltag in der Grenzregion hat. Unterschiede in Sprache, Technik oder Abläufen stellten kein Hindernis dar - vielmehr ergänzten sich beide Einheiten hervorragend.

Am Ende des Tages wurde deutlich, dass die Kommunikation zwischen deutschen und niederländischen Einsatzkräften hervorragend funktioniert und der europäische Gedanke durch beide Einheiten aktiv gelebt wird.

Mit dem Verlauf der Übung zeigten sich die Übungsleiter Peter Winands und Kevin Winands äußerst zufrieden. Auch der Leiter des Tiergarten Kleve, Martin Polotzek, lobte die professionelle Durchführung der Übung sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Tiergarten.

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