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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Goldkettenraub gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (11.07.2026) versucht, die Goldkette einer 49-Jährigen in der Stadtbahn zu klauen. Die 49-Jährige stieg am Österreichischen Platz in die Stadtbahn der Linie U 14. Auf Höhe der Haltestelle Rathaus versuchte ein unbekannter Mann gegen 05.10 Uhr, ihr die Goldkette vom Hals zu reißen, während ein mutmaßlicher Komplize die Tür aufhielt. Die Kette zerriss zwar, blieb allerdings am Hals der Frau. Anschließend flüchteten beide Männer in unbekannte Richtung. Einer der Täter hatte eine helle Hautfarbe, eine schlanke Statur und trug eine Schildmütze. Sein mutmaßlicher Komplize hatte eine gebräunte Hautfarbe und eine kräftigte Statur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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