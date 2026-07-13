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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann hat am Montag (13.07.2026) in der Stammheimer Straße mutmaßlich das Rotlicht nicht beachtet und ist mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammengestoßen. Der 39-Jährige fuhr gegen 11.25 Uhr die Stammheimer Straße aus Richtung Freihofstraße entlang und bog kurz nach der Stadtbahnhaltestelle Heutingsheimer Straße nach links in die Straße In den Hochwiesen ab. Dabei missachtete er, den ersten Ermittlungen zufolge, das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammen, die Richtung Ruhbank fuhr. In der Bahn zog sich eine 37-jährige Frau leichte Verletzungen zu. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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