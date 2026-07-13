Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (11.07.-12.07.2026) versucht, in Wohnungen an der Meßstetter Straße und dem Vikarweg einzubrechen. An der Meßstetter Straße gelangten die Täter zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 01.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in einen Wintergarten. Dort versuchten sie, eine Terrassentür aufzubrechen, scheiterten aber und flüchteten ohne Beute. Am Vikarweg beobachtete eine Anwohnerin am Samstag, gegen 21.30 Uhr, wie ein unbekannter Mann auf eine Terrasse hinter dem Haus ging und durch ein gekipptes Fenster griff. Als die Frau den Unbekannten angesprochen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er trug Handschuhe, eine blaue Schildmütze und ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck auf dem Rücken. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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