Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere geparkte Autos ineinandergeschoben - Hoher Sachsachaden

Stuttgart-West (ots)

Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs hat am Mittwoch (24.06.2026) bei einem Unfall an der Rosenbergstraße einen Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro verursacht. Der Fahrer fuhr gegen 14.20 Uhr in der Rosenbergstraße Richtung Berliner Platz. Offenbar war eine ausfahrbare Treppe an seinem Sattelauflieger nicht eingefahren. Kurz vor der Kreuzung zur Seidenstraße stieß der Lkw-Fahrer mit dieser Treppe gegen mehrere geparkten Autos, die am Straßenrand parkten. Mehrere Autos wurden hierbei ineinandergeschoben und verkeilten sich teilweise ineinander. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge beschädigt. Drei von den geparkten Autos waren nicht mehr fahrbereit und auch der Sattelauflieger war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

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