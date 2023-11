Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (18.11.2023) einen 47 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich am Bahnhof Feuerbach gegenüber einem 16-jährigen Mädchen entblößt zu haben. Die 16-Jährige befand sich gegen 14.30 Uhr an einem Bahnsteig, als sie den Mann in unmittelbarer Nähe wahrnahm. Er soll hierbei sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben. Diese Handlung wurde auch von einer Gruppe bislang unbekannter Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren wahrgenommen. Der Sittenstrolch, der anschließend in eine S-Bahn eingestiegen war, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten am Bahnhof Zuffenhausen vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

