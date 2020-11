Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionisten unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-StammheimStuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte Männer haben am Dienstag (24.11.2020) Frauen belästigt, die in der Korntaler Straße und in der Münchinger Straße unterwegs waren. Eine 86-jährige Frau wartete an der Haltestelle Neuwirtshauskreuzung auf den Bus, als sie gegen 10.10 Uhr bemerkte, dass ein ebenfalls wartender Mann seine Hose ein wenig heruntergelassen hatte und an seinem Glied manipulierte. Sie sprach den Mann an, woraufhin dieser unerkannt flüchtete. Sie beschrieb ihn als etwa 180 Zentimeter groß und zirka 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur und dunkle Augen. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen und ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben. Der Mann trug einen hellgrauen Kapuzenpullover und einen blauen Einwegmundschutz. Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr in der Münchinger Straße. Zwei Frauen im Alter von 24 und 37 Jahren gingen an einem Gartengrundstück vorbei, als ihnen ein Mann auffiel, der seine Hose heruntergezogen hatte und an seinem Glied manipulierte. Die 24-Jährige sprach den Mann an, woraufhin er hinter ein Gebüsch trat und seine Handlungen zunächst fortsetzte. Nach einigen Metern drehten sie sich erneut um und sahen, dass der Mann sich wieder angezogen hatte. Der Tatverdächtige soll zirka 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er hatte einen leichten Bauchansatz, einen Drei-Tage-Bart und braune Haare. Er trug einen dunkelgrünen/schwarzen Pullover mit Rautenmuster und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell