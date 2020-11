Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagnachmittag (02.11.2020) zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete gegen 17.00 Uhr die beiden Tatverdächtigen, wie diese im Kaufhaus mehrere Kleidungsstücke an sich nahmen, diese in mitgebrachten Tüten verstauten und mehrmals Umkleidekabinen im ganzen Haus sowie zuletzt eine Herrentoilette aufsuchten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Männer beim Verlassen der Toilette fest. In den Tüten befanden sich Kleidungsstücke im Wert von über 900 Euro. Die Warensicherungen hatten die Männer offenbar gewaltsam mit einer Zange entfernt und in einem Mülleimer auf der Herrentoilette entsorgt. Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung des 29-Jährigen einen mutmaßlich gefälschten slowenischen Personalausweis sowie einen mutmaßlich gefälschten slowenischen Führerschein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden im Verdacht stehen, bereits am 26.10.2020 im selben Kaufhaus gestohlen zu haben. Damals gelang es ihnen, mit Kleidung im Wert von rund 1000 Euro zu flüchten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige vorerst auf freien Fuß gesetzt. Der 29-Jährige mazedonische Tatverdächtige, der sich offenbar ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags (03.11.2020) einem Haftrichter vorgeführt.

