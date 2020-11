Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.11.2020) einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Als die Beamten den 33-Jährigen gegen 18.30 Uhr vor einem Cannstatter Mehrfamilienhaus kontrollieren wollten, versuchte er in seine Wohnung zu flüchten. Den Beamten gelang es, den Tatverdächtigen vor der Wohnung vorläufig festzunehmen. In der Wohnung fanden die Polizisten verschiedenste Betäubungsmittel, darunter rund 40 Gramm mutmaßliches Amphetamin und 22 mutmaßliche LSD-Trips sowie Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vorerst auf freien Fuß gesetzt.

