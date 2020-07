Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (25.07.2020) ein Auto beschädigt, das in der Böblinger Straße geparkt war. Die 36 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin stellte ihren schwarzen VW Polo gegen 20.00 Uhr in der Böblinger Straße, in der Nähe des Marienplatzes, ab. Als sie gegen 00.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Riss in der Heckscheibe und mehrere Kratzer im Bereich der Beifahrertür. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

