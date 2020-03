Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Randalierer verletzt drei Polizeibeamte

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag (18.03.2020) in seiner Wohnung an der Österfeldstraße randaliert und bei seiner Festnahme drei Polizeibeamte verletzt. Zeugen hatten gegen 13.00 Uhr die Polizei verständigt, da der offenbar psychisch kranke Mann in der Wohnung randalierte. Dies war offenbar in den vergangenen Tagen bereits mehrfach vorgekommen, zudem gab es Hinweise, dass sich in der Wohnung mehrere Äxte und Stichwaffen befinden sollen. Da der Mann die Wohnungstüre nicht öffnete, brachen die Beamten die Türe auf. Der Mann hatte sich im Bad verschanzt. Als die Beamten auch diese Tür aufbrachen, warf ihnen der Tatverdächtige Scherben des Badezimmerfensters, das die Beamten zuvor vom Balkon aus eingeschlagen hatten, entgegen. Mit einem Hammer in der erhobenen Hand stürmte er auf die Beamten zu, konnte aber von einer Beamtin mit einem Besen zurückgedrängt werden. Als er dann plötzlich zusätzlich einen Schraubendreher in der Hand hielt und offensichtlich wieder auf die Beamten losgehen wollte, brachten ihn diese unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock zu Boden. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es, den 61-Jährigen zu überwältigen und ihm den Hammer zu entwinden. In dieser unübersichtlichen Situation wurde ein 54-jähriger Beamter von einem Diensthund in den Oberarm gebissen. Ein 55-jähriger Hundeführer wurde durch die Glassplitter leicht im Gesicht verletzt, außerdem erlitt er eine Prellung am Oberschenkel durch einen Hammerschlag. Eine 31-jährige Hundeführerin verletzte sich leicht am Fuß. Der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Mann wurde in eine Klinik gebracht.

