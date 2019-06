Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug nach Unfall umgekippt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Ein 56 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Donnerstag (13.06.2019) nach einem Unfall in der Neckartalstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen umgekippt. Rettungskräfte betreuten den Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr die Neckartalstraße in stadteinwärtige Richtung und kam von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf des Unfalls prallte er gegen einen Pferdeanhänger und schob diesen auf ein parkendes Fahrzeug auf. Dabei kippte der Mercedes um und landete auf der Seite. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr musste wegen auslaufender Betriebsstoffe angefordert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

