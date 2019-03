Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Streit eskaliert - ein Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.03.2019) einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 59-jährigen Arbeitskollegen in Stuttgart-Ost mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Mitarbeiter während ihrer Schicht zunächst verbal in einen Streit. Als ein weiterer Arbeitskollege schlichtend eingriff, ging der 48-jährige Tatverdächtige offensichtlich mit einem Messer auf den 59 Jahre alten Mann los und verletzte diesen dabei erheblich, jedoch nicht lebensgefährlich. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 48 Jahre alte türkische Staatsbürger wurde noch am Samstag (16.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

