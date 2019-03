Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntag (17.03.2019) in ein Geschäft an der Ulmer Straße eingebrochen. Der Unbekannte brach gegen 10.15 Uhr mit so viel Lärm eine Tür auf, dass die Inhaber des Geschäfts aufmerksam wurden und den Täter offenbar bei der weiteren Tatausführung störten. Noch ehe sie die Polizei alarmieren konnten, gelang dem Täter die Flucht, ohne allerdings Beute zu machen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

