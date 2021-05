Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Autoscheibe eingeschlagen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der 64-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit seinem Trekkingrad auf der Roßfeldsteige bergabwärts unterwegs und kam dabei aus noch unbekannter Ursache zu Fall. Von Feuerwehrleuten wurde er an der Unfallstelle erstversorgt. (mr)

Esslingen (ES): Zimmerbrand

Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Mozartweg hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unklarer Ursache war es gegen 20 Uhr in einer der Wohnungen im Bereich einer Stehlampe zum Ausbruch der Flammen gekommen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausgerückt war, hatte ein 87-jähriger Bewohner begonnen, die Flammen zu löschen. Die weiteren Löscharbeiten konnte die Feuerwehr rasch abschließen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der 87-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

Denkendorf (ES): Brand eines Containers

Zum Brand eines Containers in der Goethestraße sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Aus unbekannter Ursache war gegen 18.30 Uhr ein mit Restmüll befüllter Container in Brand geraten. Eine aufmerksame Zeugin, die den rauchenden Müllbehälter entdeckt und die Feuerwehr alarmiert hatte, zog ihn von danebenstehenden Papiercontainern weg, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten ausgerückt war, konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. (sm)

Ostfildern-Scharnhauser Park (ES): Von Alarmanlage vertrieben

Eine im Auto abgelegte Geldbörse hat am frühen Donnerstagmorgen im Oskar-Schlemmer-Weg zwei Diebe angelockt. Gegen ein Uhr schlugen die Unbekannten an einem dort geparkten BMW eine Scheibe ein. Weil sie dadurch die Alarmanlage ausgelöst hatten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radlerin angefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 56-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag im Schleifmühleweg ereignet hat. Ein 42-Jähriger wollte gegen 15.45 Uhr mit seinem Zustellfahrzeug vom Gelände eines Einkaufsmarktes über den Gehweg in den Schleifmühleweg einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit der bevorrechtigen Radlerin. Diese kam dabei zu Fall und verletzte sich. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung und Behandlung in die Klinik gebracht, die sie am Abend wieder verlassen konnte. (cw)

Bisingen (ZAK): Gegen Leitplanken geprallt

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 45-Jähriger am Mittwochabend auf der B 27 bei Wessingen einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 20 Uhr war der Mann mit seinem Renault Twingo auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs, als er in der Wessinger Senke gegen die Leitplanken am linken Fahrbahnrand prallte. Dabei wurde der 45-Jährige in seinem Pkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Der Twingo wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten, für die auch die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine zur Unfallstelle angerückt war, musste die B 27 in Richtung Balingen bis etwa 22.40 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

