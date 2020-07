POL-RT: Mehrere tausend Euro Bargeld bei Polizei abgegeben; Arbeitsunfall; Weiterer Brand; Containeraufbruch; Verkehrsunfall mit schwerverletzter Autofahrerin

Polizeipräsidium Reutlingen

Mehrere tausend Euro Bargeld bei Polizei abgegeben - Ehrliche Finderin und Eigentümer gesucht

Ein außergewöhnlicher Fund ist am Montagnachmittag beim Polizeirevier Reutlingen abgegeben worden. Ein Busfahrer des Reutlinger Stadtverkehrs übergab den Beamten eine Geldtasche, in der sich mehrere tausend Euro in Banknoten befanden. Die Geldtasche war zuvor im Linienbus von einer Frau entdeckt und dem Busfahrer übergeben worden. Der Polizei sind bislang sowohl die ehrliche Finderin als auch der Eigentümer des Geldes nicht bekannt. Beide Personen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Von Leiter gestürzt

Beim Sturz von einer Leiter ist ein 42-jähriger Trockenbauer am Mittwochvormittag schwer am Bein verletzt worden. Der Mann war gegen 10.10 Uhr im vierten Stock eines Gebäudes in der Krämerstraße tätig, als er den Halt verlor und von einer rund zwei Meter hohen Leiter fiel. Aufgrund seiner Verletzung musste er mittels einer Drehleiter der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde der 42-Jährige zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Aichwald (ES): Vordach in Brand geraten

Zum Brand eines Terrassendachs in der Straße Im Schönblick sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt. Ein Anwohner hatte gegen 13.15 Uhr versucht, ein im Dachbereich befindliches Insektennest mittels Feuer zu entfernen, als die Flammen plötzlich auf das Dach übergriffen. Die alarmierte Feuerwehr musste im Zuge ihrer Löscharbeiten das Dach öffnen, um den Brand anschließend vollständig zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Container aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Dienstag, 8.50 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr, den Container auf dem Häckselplatz Schinderklinge aufgebrochen. Der Täter hebelte die Tür zunächst gewaltsam auf und entwendete anschließend ein Notstromaggregat sowie Mundschutzmasken. Der Wert der Beute beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): In Gegenverkehr geraten und ausgehebelt

Auf der B 463 hat sich am Mittwochmittag, kurz nach zwölf Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 80-Jährige war mit ihrem Ford zwischen der Abzweigung nach Dürrwangen und Albstadt-Laufen unterwegs und geriet mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Eine in Richtung Balingen fahrende, 20 Jahre alte VW-Lenkerin musste daher nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach dem Passieren des VW, mit dem es zu keiner Kollision kam, fuhr der Ford weiter nach links in einen parallel verlaufenden Entwässerungsgraben. Dort wurde der Wagen von einem Findling ausgehebelt, kippte auf die Seite und schlitterte über eine angrenzende Parkplatzfläche. Dort wurde der Ford schließlich von einem massiven Baum gestoppt. Die schwer verletzte 80-jährige Seniorin wurde durch die Rettungs- und Einsatzkräfte aus ihrem Fahrzeug geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ihr Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der betroffene Streckenabschnitt war bis zirka 13 Uhr komplett gesperrt, was zu entsprechenden Rückstaus in beide Richtungen führte. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 13.45 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Bundesstraße wieder ohne Behinderungen befahrbar. (mr)

