Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Bagger kollidiert mit Brücke!

Offenburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich der Führer eines Radbaggers am Samstagmorgen beim Befahren der B3 in Ettenheim zu, als er mit seiner Arbeitsmaschine gegen 09.00 Uhr die Brücke der L103 unterqueren wollte. Offensichtlich hatte der Verletzte den Schaufelausleger seines Baggers nicht vorschriftsgemäß eingefahren und war hierdurch mit dem Brückenbauwerk kollidiert. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Lahr, war die Brücke über die B3 bis gegen 11.15 Uhr gesperrt. Der Führer des Radbaggers wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden an der Arbeitsmaschine beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Ob an der Brücke ein nachhaltiger Schaden entstanden ist, bedarf der Begutachtung durch den Straßenbaulastträger.

/DLF

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