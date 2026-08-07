Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Flächenbrand

Offenburg (ots)

Zu einer kurzzeitigen Straßensperrung kam es am Freitagmittag wegen eines Vegetationsbrandes an der B3/B33 hinter einem Autohaus in der Schutterwälderstraße. Der Polizei wurde gegen 13:40 Uhr der Brand einer Hecke im Bereich der Abfahrt von der B3/B33 zur B33a gemeldet. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße für kurze Zeit gesperrt werden. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zur Brandursache liegen momentan keine Hinweise vor.

/vo

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