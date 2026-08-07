POL-OG: Offenburg - Flächenbrand
Offenburg (ots)
Zu einer kurzzeitigen Straßensperrung kam es am Freitagmittag wegen eines Vegetationsbrandes an der B3/B33 hinter einem Autohaus in der Schutterwälderstraße. Der Polizei wurde gegen 13:40 Uhr der Brand einer Hecke im Bereich der Abfahrt von der B3/B33 zur B33a gemeldet. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße für kurze Zeit gesperrt werden. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zur Brandursache liegen momentan keine Hinweise vor.
/vo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell