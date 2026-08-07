POL-OG: Rheinau
L87 - Illegale Müllablagerungen - Zeugen gesucht
Rheinau / L87 (ots)
Am Donnerstagabend entsorgten bislang unbekannte Täter illegal ihren Müll auf einem Vereinsgelände entlang der L87. Auf dem Gelände konnte ein Anrufer gegen 18:30 Uhr diverse Reinigungsmittel, Putzlappen, Seifen und zwei leere Kanister für Sonderkraftstoffe feststellen. Diese sollen mutmaßlich von der Zufahrt zum Vereinsgelände aus auf den unterhalb liegenden Platz geworfen worden sein. Sollten Sie im Bereich Rheinau Beobachtungen gemacht haben und insbesondere zu möglichen Tätern oder einem Fahrzeug Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 07844 91149-0 an den Polizeiposten Rheinau.
/lh
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