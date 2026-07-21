Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll-Info-Tag des Hauptzollamts Singen am 26. Juli 2026 auf dem Viehmarktplatz in Waldshut

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Singen (ots)

Interessante Einblicke in die Tätigkeiten des Zolls und Informationen zu Ausbildung und Studium

Waldshut: Am 26. Juli 2026 veranstaltet das Hauptzollamt Singen zwischen 11:00 und 15:00 Uhr auf dem Viehmarktplatz Kaiserstraße 91/5, 79761 Waldshut-Tiengen einen Zoll-Info-Tag rund um die Aufgaben des Zolls sowie Informationen zu Ausbildung und Studium.

Zwischen 11:00 und 15:00 Uhr sind alle Berufsstarter oder Quereinsteiger eingeladen, sich über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll zu informieren.

Mehr als 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner sichern die Staatsfinanzen, gehen gegen Steuerhinterzieher vor und sorgen für reibungslosen Warenverkehr. Sie bekämpfen Schmuggel, auch mit mobilen Einheiten im Binnenland und die Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit sorgen durch ihre Prüfungen der Beschäftigungsverhältnisse für den Schutz unserer Sozialsysteme und trägt so zu mehr Fairness auf dem Arbeits-markt bei.

Am 26. Juli gibt es in Waldshut-Tiengen Einblicke in die Zollabfertigung, die Arbeit mit dem Scan Van, Darstellung der unterschiedlichsten Aufgaben des Zolls und Informationen zu Ausbildung und Dualem Studium. Vorführungen unserer Zollhunde runden die Veranstaltung ab.

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