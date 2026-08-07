POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Gefahr eines Vegetationsbrandes verhindert -Mit guten Nachrichten ins Wochenende-
Schwanau, Nonnenweier (ots)
Beamte des Polizeireviers Lahr haben nach einem Hinweis am Donnerstagabend möglicherweise den Ausbruch eines Vegetationsbrandes verhindert. Ein Zeuge meldete kurz nach 21:30 Uhr, dass ein Elektrozaun an einem Schafsgehege in der Neuen Rheinstraße Funken schlage würde und aufgrund des darunter befindlichen trockenen Grases die Gefahr eines Brandes bestünde. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte stellte fest, dass ein beschädigtes Stromkabel die Ursache für die Funkenbildung war. Ein Draht des Kabels war mit einem Eisenfuß des Elektrozauns in Kontakt geraten, wodurch es in regelmäßigen Abständen zu einem Kurzschluss mit Funkenentwicklung kam. Die Gefahrenstelle konnte beseitigt werden und der verständigte Eigentümer des Geheges erschien ebenfalls an der Örtlichkeit und wird das beschädigte Stromkabel austauschen. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.
/ki
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