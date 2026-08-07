Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizei hilft Mann nach Schlüsselverlust - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt (ots)

Ein Mann, der seinen Wohnungsschlüssel verloren oder verlegt hatte, erhielt am späten Mittwochabend mit Unterstützung der Polizei wieder Zugang zu seiner Wohnung. Der 63-Jährige wandte sich an das Polizeirevier Rastatt, nachdem er seinen Haustürschlüssel nicht mehr auffinden konnte und dadurch vor verschlossener Tür stand. Weil sich der Ersatzschlüssel bei seiner Ehefrau im Krankenhaus befand, aber aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zunächst keine Möglichkeit fand, dem Schlüssel beizukommen, nahmen die Polizeibeamten das Heft in die Hand und erklärten dem Klinikpersonal die missliche Lage des Hilfesuchenden. Ein Pfleger nahm das Anliegen entgegen und übergab den Ersatzschlüssel an die Beamten. Diese händigten ihn anschließend dem 63-Jährigen aus, sodass dieser seine Heimfahrt antreten und wieder in seine Wohnung gelangen konnte.

/ki

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