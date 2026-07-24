Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen zwei Autos - Vollsperrung und Stau

Eigenrieden (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeug auf der Landstraße 1008, bei dem eine 73-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Ein 58-jähriger Autofahrer hatte an dem Abzweig zur Bundesstraße 247 die Vorfahrt missachtet und stieß in der Folge mit dem Fahrzeug der verletzten Frau zusammen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Bergung war die Straße voll gesperrt. Gegen 19.30 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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