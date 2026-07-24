Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Mopedfahrer schweigt entfernt sich widerrechtlich von Unfallstelle

Büttstedt (ots)

Am Donnerstag eignete sich zwischen Küllstedt und Büttstedt ein Unfall unter der Beteiligung eines Linienbusses und eines Mopeds. Der Mopedfahrer war in einer Kurve vermutlich zu weit in der Mitte der Fahrbahn gefahren und streifte die Seite des Busses. Nach der Kollision kam der Mopedfahrer zu Fall. Als der Busfahrer ausstieg, um sich nach dem Zustand des gestürzten Fahrers zu erkundigen, hielt dieser wortlos inne. Der Busfahrer kehrte zu seinem Fahrzeug zurück, um über sein Mobiltelefon den Unfall zu melden. In dieser Zeit richtete sich der Mopedfahrer auf und verließ pflichtwidrig den Unfallort.

Bei dem Moped handelte es sich um eine grüne Simson vom Typ S50. Diese hatte nach dem Sturz einen verbogenen Lenker. Der Fahrer entfernte sich in Richtung Büttstedt und ist möglicherweise bei dem Unfall verletzt worden. Die Polizeiinspektion Eichsfeld sucht nach dem Fahrer und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 an die Dienststelle zu wenden.

Aktenzeichen 0185353

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