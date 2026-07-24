Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung im Abrisshaus - Feuerwehr verhindert Vollbrand

Bleicherode (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine unklare Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude in der Erzbergerstraße gemeldet. Vor Ort wurde von den Kameraden der Feuerwehr ein Entstehungsbrand festgestellt und abgelöscht. Durch das Feuer, die allgemein schlechte Bausubstanz und das Löschwasser ist das Gebäude in Teilen eingestürzt. Trotzdem wurde die Brandausbruchsstelle lokalisiert und lässt starke Rückschlüsse auf eine vorangegangene Brandstiftung zu.

Die Polizei ermittelt dementsprechend und führt heute eine Brandortuntersuchung durch. Wer hat gestern gegen 19 Uhr verdächtige Personen im Bereich des ehemaligen Möbelwerks in der Erzbergerstraße beobachtet? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen 0185526

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