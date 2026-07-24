Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Handyfachgeschäft - Unbekannte Täter flüchten mit Auto

Worbis (ots)

In der zurückliegenden Nacht schlugen kurz vor 2 Uhr drei unbekannte Männer die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Nordhäuserstraße ein und räumten mehrere Vitrinen mit mobilen Endgeräten aus. Sie konnten bei der Tat von einem Zeugen beobachtet werden, welche den Einbruch an die Polizei meldete. Im Anschluss stiegen die drei unbekannten Männer in einen schwarzen PKW und flohen in Richtung Autobahn vom Tatort.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führte nicht zum Ergreifen der Täter. Sie erbeuteten Handys und Tablets im Wert von mehr als zehntausend Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0185595

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