Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos durchwühlt
Altena (ots)
Im Bereich Breitenhagen wurden mehrere Fahrzeuge durchwühlt. In der Nacht auf Mittwoch entwendeten Unbekannte Kleingeld und Pfandflaschen aus zwei Autos an der Schubertstraße und dem Drosselweg. Ebenso versuchten sie sich an einem Pkw am Finkenweg, dort gab es jedoch nichts zu stehlen. Nun ermittelt die Kripo und erbittet unter 0235291990 Hinweise. (lubo)
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