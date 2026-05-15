POL-MK: Autos durchwühlt

Iserlohn (ots) - Ein 24-Jähriger meldete seinen schwarzen Volvo C30 als gestohlen. Er hatte das Fahrzeug mit MK-Kennzeichen zwischen Sonntagabend und Mittwochabend in der Bremsheide am Straßenrand abgestellt. Als er das Fahrzeug nun wieder in Betrieb nehmen wollte, war es fort. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in Hombruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. An der Schleddestraße wurde eingebrochen. Unbekannte knackten mehrere Türen an einem Einfamilienhaus und ...

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